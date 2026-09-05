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Царьград

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Президент Словакии Пеллегрини: ЕС находится не в лучшей форме

Президент Словакии Пеллегрини: ЕС находится не в лучшей форме

По мнению словацкого лидера Петера Пеллегрини, Евросоюз переживает не лучшие времена из-за экономических и энергетических проблем.

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