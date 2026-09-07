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Володин сообщил об открытии шахматного клуба имени Говорухина в подшефном колледже

Володин сообщил об открытии шахматного клуба имени Говорухина в подшефном колледже

Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил в своем канале в МАХ об открытии шахматного клуба имени Станислава Говорухина в подшефном колледже в деревне Дугино в Смоленской области.

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