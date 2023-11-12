Медведев об 1:1 с «Краснодаром»: «Зенит» имел все шансы победить. Не случайно Сафонов сказал, что они отскочили»

Игра 15-го тура Мир РПЛ закончилась ничьей со счетом 1:1. «Была интересная игра, два разных тайма. Первый тайм был тягучий, с большим количеством позиционной борьбы, много фолов, особенно у «Краснодара» – их было в два раза больше.