New York Officials Lied About Air Quality After 9/11, New Documents Show Authored by Ken Silva via Headline USA, New York City has agreed to release new documents showing that officials lied about the air quality in the wake of the Sept.
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