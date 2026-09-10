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Царьград

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Более 100 жителей Архангельска три года живут в подтопляемых домах

Более 100 жителей Архангельска три года живут в подтопляемых домах

Улица Энтузиастов в Архангельске, где расположены 54 частных дома, регулярно уходит под воду. С такой проблемой в Народный фронт Поморья обратились местные жители, которых насчитывается более 100 человек.

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