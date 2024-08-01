Летний состав

В июле рубль показывал весьма сильную динамику, торгуясь около 85–86 за доллар. Курс поддержало сразу несколько факторов: проблемы с трансграничными переводами и инфраструктурными рисками привели к низкому спросу на валюту; появились риски остановки торгов юанем на МосБирже; продолжились регулярные продажи валюты Банком России.
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