Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Константинова об инциденте с Трусовой и фанатом: «Это недопустимая халатность со стороны организаторов. Немного пугает, что у людей есть такая возможность»

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала инцидент на этапе Гран-при России в Самаре, когда фанат выбежал на лед к Александре Трусовой после выступления.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх