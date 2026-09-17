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Как ты считаешь, медицина делает успехи? - А как же. В молодости у врача мне каждый раз приходилось раздеваться, а теперь достаточно язык показать

Как ты считаешь, медицина делает успехи? - А как же. В молодости у врача мне каждый раз приходилось раздеваться, а теперь достаточно язык показать

***Раневская изобрела новое средство от бессонницы и поделилась своими соображениями с коллегой Риной Зеленой: — Надо считать до трех.

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