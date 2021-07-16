Боец АСА Иван Штырков назвал шанс Егембердиева в бою с Магомедовым: «Муслим может нарваться в первом же размене»

Рейтинговый боец АСА Иван Штырков сделал прогноз на бой казахстанца Евгения Егембердиева с Муслимом Магомедовым, назвав шанс для Метиса: «Никто не отменял лаки-панчи, Муслим может нарваться в первом же размене, потому что ему придется сокращать дистанцию, чтобы переводить Евгения в партер» Рахмонов с легкостью справился с Празерисом: готовился на Медео и задушил ветерана во втором раунде «Во дворе постоянно ходил раз на раз»: Камшыбек Кункабаев рассказал о взрослении, трилогии Головкин – Канело и мыслях о будущем Василий Левит – гордость Казахстана: спорно проиграл россиянину на Олимпиаде, арбитров назвали продажными, а болельщики гудели на награждении чемпиона.