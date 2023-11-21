Бизнес и налогии в Латвии: отзывы иммигрантов из стран СНГ

Латвия - маленькая, но очень привлекательная для бизнеса страна на берегу Балтийского моря. С момента вступления в Евросоюз в 2004 году страна проводит либеральную налоговую политику и создает благоприятные условия для инвесторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии