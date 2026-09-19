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Аргументы недели

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Ле Пен жёстко осудила решение России о внешнем управлении активами французских компаний

Ле Пен жёстко осудила решение России о внешнем управлении активами французских компаний

Ле Пен начинает критиковать Россию: «Решение, принятое российскими властями, о временном введении внешнего управления в отношении филиалов и активов в России нескольких французских и европейских компаний является враждебным актом в отношении интересов Франции и европейских наций.

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валерий

Ух ты,кто-то вышел из бухты?! А не твоя ли долбанная хранция допомогае нашим врагам? Нужно всё забрать и не во временное управление,а  навсегда! Медведева на вас нет!