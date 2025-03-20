Западные СМИ: Разговор Путина и Трампа загоняет Европу и Украину в угол

@ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС Tекст: Олег Исайченко «Трамп связал судьбу своего президентства с Путиным», «США и Россия определяют будущую архитектуру безопасности Европы без ее участия», «Разговор Трампа и Путина не внушает оптимизма украинцам».