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Мировое обозрение

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Песков предостерег ЕС от голословных обвинений в адрес русских хакеров

Обвинения в кибератаках стали для Европы привычным ритуалом. Сначала Берлин, потом Париж — по накатанной схеме вызывают российских дипломатов, раздают громкие заявления про «русских хакеров», но ни одного внятного доказательства.

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