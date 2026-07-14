Обвинения в кибератаках стали для Европы привычным ритуалом. Сначала Берлин, потом Париж — по накатанной схеме вызывают российских дипломатов, раздают громкие заявления про «русских хакеров», но ни одного внятного доказательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии