Пятипалубный лайнер «Владимир Жириновский» в 2027 году примет первых пассажиров

Открылась продажа путевок на навигацию 2027 года на новейший круизный лайнер «Владимир Жириновский». Судно класса «река-море» объединит в себе возможности речных путешествий и уровень морских лайнеров премиум-сегмента, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
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