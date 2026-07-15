Пятипалубный лайнер «Владимир Жириновский» в 2027 году примет первых пассажиров

Открылась продажа путевок на навигацию 2027 года на новейший круизный лайнер «Владимир Жириновский». Судно класса «река-море» объединит в себе возможности речных путешествий и уровень морских лайнеров премиум-сегмента, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).