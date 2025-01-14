Как Геринг захватил власть над немецкой экономикой

В истории Третьего рейха есть любопытный момент, который пока ещё не получил внятного объяснения. Каким образом нацисты получили полный контроль над немецкой экономикой? Дело в том, что в Германии не происходило тотального огосударствления промышленности, там сохранялись частные предприятия, структуры и законодательство частной экономики.
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