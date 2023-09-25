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Андрей Ведищев: «Я горжусь своей командой, которая отлично провела Суперкубок»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев подвел итоги Суперкубка Лиги ВТБ, в котором его команда дошла до финала.

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