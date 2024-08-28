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США предоставили ВСУ доступ к базе данных разведки для нападения на Россию

США предоставили ВСУ доступ к базе данных разведки для нападения на Россию

NGA: ВСУ получили от США сотни тысяч спутниковых снимков для нападения на Россию.ВСУ получили от США сотни тысяч спутниковых снимков для нападения на Россию, заявил глава Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) в Фрэнк Уитворт.

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