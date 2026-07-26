Владислав Ивченко - создатель биоэкономического кадастра Мирового океана

Экономист, заслуженный работник высшей школы РФ. Специалист по биоэкономике Мирового океана. Сегодня, когда вопрос эффективного использования ресурсов Балтики и Мирового океана становится всё более актуальным, наследие Владислава Ивченко является весьма востребованным.