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Владислав Ивченко - создатель биоэкономического кадастра Мирового океана

Владислав Ивченко - создатель биоэкономического кадастра Мирового океана

Экономист, заслуженный работник высшей школы РФ. Специалист по биоэкономике Мирового океана. Сегодня, когда вопрос эффективного использования ресурсов Балтики и Мирового океана становится всё более актуальным, наследие Владислава Ивченко является весьма востребованным.

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