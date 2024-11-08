На Украине автобус с командой футболистов отправили в военкомат

Автобус с футбольной командой из украинской Полтавы перед матчем Первой лиги страны отправили в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), чтобы вручить спортсменам повестки.
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