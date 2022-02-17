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ОЛИМПИАДА-2022, день 14-й: расписание соревнований, телетрансляций и шансы на медали. Пятница, 18 февраля - битвы за хоккейный финал

ОЛИМПИАДА-2022, день 14-й: расписание соревнований, телетрансляций и шансы на медали. Пятница, 18 февраля - битвы за хоккейный финал

Сегодня, 18 февраля, в Пекине в 14-й день зимней Олимпиады будет разыграно пять комплектов наград - во фристайле, биатлоне и конькобежном спорте.

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