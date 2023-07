Проект с ностальгическим названием пройдет в рамках ежегодного фестиваля Bacause of The Beatles. 15 июля 2023 года на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" пройдёт музыкальный проекта "Назад в СССР", который проходит в рамках ежегодного фестиваля Because of The Beatles.