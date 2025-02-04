Трамп: в авиакатастрофе в Вашингтоне виновно стремление к "разнообразию"

REUTERS/Eduardo Munoz Президент США Дональд Трамп заявил, что стремление к "разнообразию" в Федеральном управлении гражданской авиации привело к столкновению гражданского самолета и военного вертолета над Вашингтоном.
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