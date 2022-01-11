БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 438 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жумабек Дильтаев
    Ордер на арест Путина выдадут, может быть. Вот только кто его сможет арестовать? Закавыка. Нет предела американской т...Генерал Кларк в А...
  • Mirzakhanov Gary
    Военный преступник в роли обвинителя! Ха, ха, ха! Короче - большевизм: нас тьма и мы - бесы правы!Генерал Кларк в А...
  • хохлошумер
    Морали Ноль!Генерал Кларк в А...

Прага для Москвы перестала существовать

Прага для Москвы перестала существовать

Зачем новое чешское правительство решило провести ревизию отношений с Россией Светлана Гомзикова Фото: ZumaTAСС Материал комментируют: Вадим Трухачё Павел Фельдман Новое правительство Чехии намерено провести ревизию отношений с Россией и Китаем.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх