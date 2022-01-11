Прага для Москвы перестала существовать

Зачем новое чешское правительство решило провести ревизию отношений с Россией Светлана Гомзикова Фото: ZumaTAСС Материал комментируют: Вадим Трухачё Павел Фельдман Новое правительство Чехии намерено провести ревизию отношений с Россией и Китаем.
Зачем новое чешское правительство решило провести ревизию отношений с Россией Светлана Гомзикова Фото: ZumaTAСС Материал комментируют: Вадим Трухачё Павел Фельдман Новое правительство Чехии намерено провести ревизию отношений с Россией и Китаем.
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