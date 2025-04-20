В СССР такого и представить себе не могли! Как легенда страны посмел не послушаться великого Тарасова

Евгений чуть не вылетел из сборной.Евгений Майоров был уникальным спортсменом. Не только потому что на протяжении многих лет являлся лидером «Спартака», в составе которого он разрывал соперников в тройке с братом Борисом и Вячеславом Старшиновым.