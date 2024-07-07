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Царьград

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В Прикамье детей кормили сыром неизвестного происхождения

В Прикамье детей кормили сыром неизвестного происхождения

Более 750 кг сыра попало в детский сад №4 и различные образовательные учреждения в Нытве и Перми.В Россельхознадзоре рассказали о поставках сыра неизвестного происхождения в дошкольные учреждения Пермского края.

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