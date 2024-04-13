Кадыров назвал маразмом заявления о запрете исполнения гимна РФ в Чечне

В своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг заявления о запрете исполнения гимна Российской Федерации в Чеченской Республике, назвав эти утверждения «маразмом и ложью желтой и либеральной прессы».
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