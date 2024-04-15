Умер летчик-испытатель Анатолий Квочур

Советский и российский летчик-испытатель, Герой РФ Анатолий Квочур умер на 72-м году жизни. Об этом рассказал первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев в Telegram.
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