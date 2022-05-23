Что можно строить у себя на участке без разрешения и без уведомления на строительство

Все мы знаем, чтобы построить себе дом, нужно спросить разрешения у местных властей и ранее, до 2018 г, это действительно так и было, пока по всей стране не ввели уведомительный характер (Закон №340-ФЗ).
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