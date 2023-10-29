ВСУ потеряли на донецком направлении 150 бойцов и машину РСЗО HIMARS

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 29 октября сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 150 солдат и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в результате ударов российских войск.
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