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Почему 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем?

Почему 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем?

Его перенесли с 30 декабря, чтобы удлинить новогодние праздники Рабочий день 28 декабря не сократят - его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря, чтобы сделать более длинными новогодние праздники.

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