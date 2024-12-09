Почему 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем?

Его перенесли с 30 декабря, чтобы удлинить новогодние праздники Рабочий день 28 декабря не сократят - его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря, чтобы сделать более длинными новогодние праздники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии