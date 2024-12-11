В Архангельске борются с последствиями снегопада

Об этом пишет портал городской администрации.В Архангельске снова прошёл снегопад, и в ночную смену сотрудники Мезенского дорожного управления (МДУ) были заняты очисткой проезжей части и тротуаров от снега и обработкой их противогололёдными средствами.
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