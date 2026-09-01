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Li Mega второго поколения сравнили с первым iPhone

Li Mega второго поколения сравнили с первым iPhone

Основатель и генеральный директор Li Auto (LiXiang) Ли Сян сравнил второе поколение электрического минивэна Mega с первым iPhone, заявив, что рынок MPV достиг переломного момента.

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