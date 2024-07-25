В Барнауле выяснили, сколько жителей против социальных вкладов для бедных

По их мнению, если человек получает социальную поддержку, то свободных денег на вклад не может быть Барнаульцы выразили свое отношение к социальным вкладам для бедных россиян, которые начнут действовать в банках с 1 июля 2025 года.
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