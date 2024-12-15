Учёные призывают запретить «зеркальную жизнь», прежде чем она поставит под угрозу всё живое на Земле

«Учёные призывают запретить исследование „зеркальной жизни“, прежде чем она поставит под угрозу здоровье всего мира», пишет Guardian.
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