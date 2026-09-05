Посланцы Трампа ВСУ не впечатлили — в налете на Россию использовано до полутысячи беспилотников

В Белгородской области пострадали женщина и девочка, а в Херсонской отключено электричество Евгений Берсенев На фото: российский военнослужащий во время боевого дежурства расчетов ПВО.
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Верить зеленому ,себя не уважать ...Лгущий ВСЕГДА и ВЕЗДЕ ,не может быть честным даже в мелочах...Ни одно перемирие не соблюдалось ВСУ ,потому что это не армия ,а "гуляй-поле"!