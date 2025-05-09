Расчет участников СВО прошел по Красной площади на параде Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Расчет участников специальной военной операции, прибывший в Москву для участия в параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, прошел по Красной площади, передает корреспондент ТАСС.
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