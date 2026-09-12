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Все о Музыке

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В настоящее время существует четыре вида жуков, названных в честь Тейлор Свифт (Taylor Swift)

В настоящее время существует четыре вида жуков, названных в честь Тейлор Свифт (Taylor Swift)

Популярность Тейлор Свифт (Taylor Swift) вышла далеко за пределы человеческого мира. Сара Шредер (Sarah Schroeder), перспективный энтомолог из Калифорнийского университета в Риверсайде, назвала в честь певицы не один, а сразу четыре вида насекомых — настолько своеобразных, что для них был выделен отдельный род *Swiftiephylus*.

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