В настоящее время существует четыре вида жуков, названных в честь Тейлор Свифт (Taylor Swift)

Популярность Тейлор Свифт (Taylor Swift) вышла далеко за пределы человеческого мира. Сара Шредер (Sarah Schroeder), перспективный энтомолог из Калифорнийского университета в Риверсайде, назвала в честь певицы не один, а сразу четыре вида насекомых — настолько своеобразных, что для них был выделен отдельный род *Swiftiephylus*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рути Фостер (Ruth...
- Рути Фостер (Ruth...
- АД Рути Фостер (Ruth...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым