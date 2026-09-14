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Царьград

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Петербург побил рекорд: 139% месячной нормы осадков за полмесяца

Петербург побил рекорд: 139% месячной нормы осадков за полмесяца

За первую половину сентября в Санкт-Петербурге выпало 79 миллиметров осадков, что составляет 139% от месячной нормы.

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