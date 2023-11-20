Коммунальщики СВАО восстанавливают Донецк

Репортёр «ЗБ» побывал в столице ДНР В Донецк пообщаться с прикомандированными из Северо-Восточного округа Москвы работниками ЖКХ я приехал из запорожского города Токмак, под которым идут бои и где в общем-то довольно жарко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии