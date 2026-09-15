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Фондовые индексы Азии завершили торги снижением

Фондовые индексы Азии завершили торги снижением

Фондовый рынок Азиатско-Тихоокеанского региона завершил торги вторника снижением основных индексов: Nikkei 225 упал на 0,1%, Hang Seng — на 1%, ASX 200 — на 0,9%, Nifty 50 — на 0,5%.

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