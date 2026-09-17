«Свет повседневности»: в ММКЦ открылась выставка Оксаны Олейник

В Московском многофункциональном культурном центре на Ярославском шоссе, дом 124, работает персональная выставка художницы Оксаны Олейник «Свет повседневности».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В Бабушкинском па...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым