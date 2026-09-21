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Гросс о 3:5 с «Динамо» Минск: «Автомобилист» не смог дожать. Удача отвернулась от нас, не забили свои моменты»

Защитник « Автомобилиста » Джордан Гросс прокомментировал поражение команды от « Динамо » Минск (3:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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