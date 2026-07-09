Полумарафон без ошибок: как подготовиться, добежать и восстановиться

Когда я впервые всерьёз задумалась о том, чтобы пробежать полумарафон, в голове крутился один вопрос: «С чего вообще начинать?» Казалось, что все вокруг знают какой-то секретный код, а я просто смотрю на фотографии финишёров и не понимаю, как они там оказались.