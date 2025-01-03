Пентагон не увидел связи у исполнителей атак в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

Связь по военной службе у подозреваемых в исполнении теракта в Новом Орлеане и взрыве пикапа в Лас-Вегасе не прослеживается, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 3 января журналистам.
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