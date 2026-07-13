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Новый метод визуализации напрямую выявил дефекты в LED-материалах

Новый метод визуализации напрямую выявил дефекты в LED-материалах

Почему LED не работают на 100% Современные светодиоды — в том числе перовскитные, претендующие на звание материала следующего поколения — теряют часть своей эффективности из-за структурных дефектов: нарушений кристаллической решётки, примесей и неоднородностей на наноуровне.

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