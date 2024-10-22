Харрис предупредила о последствиях победы Трампа: «Путин будет восседать в Киеве»

МОСКВА, 22 октября, ФедералПресс. Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демократической партии и действующий вице-президент, высказала опасения, что в случае победы Дональда Трампа президент России Владимир Путин будет «восседать в Киеве».
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