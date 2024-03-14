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Мальчик издевался над 90-летней прабабушкой и снимал это на видео

В Красноярском крае сотрудники правоохранительных органов начали проверку после того, как в социальных сетях появились ролики с издевательствами 11-летнего мальчика над своей прабабушкой, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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