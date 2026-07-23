Волны до двух метров и грозы: в Сочи и Сириусе портится погода

Волны до двух метров и грозы: в Сочи и Сириусе портится погодаКраснодарский край продолжает лихорадить от погодных сюрпризов — после аномальной жары к региону подбирается циклон с грозами и штормовым морем.
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