Мигранты уехали, экономить не на ком, зато в Кодексе появилась лазейка для заработка чиновников, а ответит за все — потребитель

Местным чиновникам теперь не нужно официально сообщать о потраченных впустую деньгах, неотремонтированных дорогах или отсутствии технического обслуживания на старых теплоэлектростанциях, что приводит к авариям.
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