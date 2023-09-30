В США рассказали о советской тактике по перехвату украинских дронов

Военный обозреватель Дэвид Экс рассказал, что новые украинские беспилотные подлодки способна уничтожить советская задумка, которая предполагает использование вертолетов Ка-27 и малых противолодочных кораблей проекта 22160 и Grisha-III.
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